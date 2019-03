Memoria Activ.mp3







Sobre la sentencia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA:



"Nosotros, por un lado estamos satisfechos porque hubo condena, hubiéramos querido que fueran más altas, vamos a apelar las partes que no fueron tenidas en cuenta, igual creemos que es un avance en la Justicia hubo mucas presiones, por eso creemos que Menem no fué condenado igual que Beraja. El tribunal pudo hacer un análisis y no tomar en cuenta el acompañamiento que tuvo la cofradía de fiscales y Jueces, Creemos que el Ministro Garavano debería renunciar porque él defendió hasta último momento del alegado a los fiscales y los Jueces dijeron que son culpables."





Acerca de que fueron condenados los fiscales y el reducidor de autos:



&qu ot;Y tiene que devolver los u$S400.000 que le pagó el Estado. Nosotros fuimos la única querella que pidió que Telleldín devuelva el dinero que le habían pagado, el tribunal determinó que así debía ser, es correcto, así debería ser en todas las causas donde hubo fraude."





Referido a que el tema no estuvo en los medios:



"Nosotros remamos en dulce de leche, actuamos en soledad todo estos años, peor como familiares sabíamos que teníamos la verdad, quedó demostrado que todo lo que Memoria Activa dijo es verdad, las condenas tienen que ver con lo que nosotros reclamamos, la dirigencia comunitaria tampoco acusó a los fiscales, una vergüenza. Es la cofradía que hubo Galeano, los fiscales, Beraja, que le pagaron a Telleldín para que hable, no, se lo sobornó para ue mienta. Galeado es muy posible que termine preso, Anzor regui es difícil por la edad que tiene. Seguro tendrá prisión domiciliaria."





Sobre si no quedan juicios pendientes por la AMIA:



"Queda la causa principal. Gracias a los fiscales, el Juez, el ex Juez, los encubridores, nosotros no sabemos quién puso la bomba, sabemos que hubo una célula de Irán, que hubo un coche bomba, un suicida, peor no hubo una investigación seria, esto tuvo que ver con el encubrimiento, sin eso hubiéramos sabido lo que sucedió. Nisman en los años que tuvo la causa no avanzó nada. Nosotros le hicimos reclamos muchas veces, no hubo avances en la causa. Él puso al chofer suicida con nombre pero no lo determinó él, era parte de la investigación anterior, lo cierto es que no hubo restos que se encontraran."