Sergio Berni: "Vi el accionar de esos violentos y transpiraban olor a servicios"

Sobre los extranjeros que delinquen:



"Claramente la polémica no es más que una bomba de humo para tapar la aprobación de este presupuesto de ajuste que tanto daño le hace a los argentinos en general,yo soy partidario e la doctrina e que extranjero que delinque, si comete un delito leve se va a su casa a su país y, si es un delito grave, cumple pena y cuando la cumple automáticamente se lo extradita y nunca más entra a la Argentina. Argentina es un país que hizo grande en base a la migración pero no con delincuentes."



"La represión no fué represión, fué un show armado para que no se ve ala foto e 500.000 personas en la plaza repudiando el presupuesto del FMI."



"Yo estuve en la plaza y ví la cacería de bruja al voleo, el que pasaba pasaba y al que enganchaban enganchaban. De manual, sabíamos que iba a pasar y con el diario del lunes, es la metodología de Gobierno para evitar concentraciones importantes y con una parte importante que cuando hubo disturbios se fueron de la plaza en coordinación con el Gobierno. Muchas organizaciones que fueron a la plaza ante un llamado del Gobierno cuando empezaron los disturbios se fueron."



"Lo que hay que discutir es que el FMI vino a la Argentina, nos puso oficina, nos armó un presupuesto y que hay medio millón de personas dispuestas a rechazar eso. El resto lo debe decidir la Justicia."



"No tengas dudas que fué así. Yo ví el accionar de esos violentos y transpiraban olor a servicios. Pero no es eso lo que hay que discutir, hay que discutir el tema de que el FMI viene, nos hace un presupuesto y nosotros lo aprob amos, un presupuesto que bajó las partidas para educación, salud, ciencia y tecnología y aumentó a triple la partida para pagar los intereses de la deuda."





Sobre qué hacía hace 8 años cuando murió Néstor kirchner:



"Estaba en mi casa en el campo en Lima, era domingo cuando me enteré de la noticia y no lo podía creer. Fué una conmoción, un día de mucha tristeza. Yo no soy del sur, era teniente primero del ejército y me destinan al regimiento más austral de la Argentina continental. Cuando llego a Río Gallegos paro en la estación de servicio y le pregunto al playero cómo llegar. En ese momento entra una camioneta y era el Intendente de una localidad cercana, le dije que era médico, me dijo que el camino era muy complicado. Hablamos de nuestra militancia y de ahí nos fuimos a la Municipalidad para q ue me presente al Intendente de Río Gallegos, era Néstor Kirchner, desde ahí milito con Néstor y Cristina Kirchner. Néstor fué el hombre que sacó al país adelante cuando estaba hecho pedazos, Cristina es una gran estadística, se pudo haber equivocado pero nunca tomó una medida contra los intereses de la Nación."





Acerca de la corrupción:



"Viendo lo que pasó con López uno no puede tapar el sol con las manos, pero es un excepción, no la regla, en este Gobierno la corrupción es la regla y muchos miran para otro lado."