Sergio Massa: "Argentina necesita un gran acuerdo de políticas de Estado"

Sobre su recorrida por el interior del país:



"Hoy sí estoy en Tigre, antes de ayer estuve en Santiago del Estero. En general en cada provincia, con los Intendentes, con los productores, vamos recorriendo las rutas y vamos eligiendo lugares para parar y tomar contacto con la gente. Gran parte de la agenda de la Argentina está tapada por el escándalo d todos los días, lo que nos pasa como país, al productor, al comerciante, al que labura todos los días, queda fuera de agenda, lo que tratamos es de visibilizar los temas, no solo el problema, planteamos ideas para resolverlos."



"Lo que hay es una enorme frustración por el fracaso del gobierno, la idea de que la Argentina no avanza, la economía está mal, los problemas siguen exit iendo, es algo que convive en la gran mayoría de la gente, hay un desánimo, una desilución, nosotros planteamos una salida del problema planteando que el que fracasó es el Gobierno, no la Argentina, la Argentina tiene talentos, tiene capacidades individuales que tenemos que poner en valor y tenemos que venderle al mundo. La presión impositiva hace que mujeres teleras que trabajan de sol a sol trabajen 16 días para pagar impuesto. Presión impositiva, inflación, falta de programa de desarrollo de cada región genera angustia en la mayoría de los argentinos."





Sobre si cree que el Gobierno actual fracasó:



"El Gobierno de Macri fracasó, se comprometió a desarrollar una Argentina sin inflación. Tenemos la presión impositiva más alta de la historia."









Referido a la inflación:



"El problema m&aa cute;s serio es que decisiones del propio Gobierno le dieron un piso permanente de aumento a la inflación, cuando la luz aumenta un 1300%, el gas 900% y los salarios solo un 20% genera una distorsión de precios, cuando el combustible aumenta el doble de los salarios le pone un piso alto a la evolución de los precios. Eso fué una decisión del Gobierno, decidió que 960.000 millones que estaban en el bolsillo de los argentinos pasaran a 10 empresas, casualmente varias de amigos del Presidente, 10 empresas se beneficiaron y millones de argentinos que se perjudicaron. Hay que establecer un coeficiente de evolución salarial para que el esfuerzo sea compartido. Cualquier comerciante paga el impuesto al cheque, las empresas de servicios lo trasladan al usuario. Hay decisiones del Gobierno que beneficiaron a estas 10 empresas y perjudicaron a 25 millones de argentinos. Lo que te doy es una descripción objetiva, aumento desmedido, dolarización de tarifas, la misma Corte habló de razonabilidad en las tarifas."



"Lo mismo pasa con la tasa de interés. El tercer problema es el acuerdo con el FMI, es absolutamente inconveniente para la Argentina, si nos toca gobernar queremos rediscutir este acuerdo, perjudica a la Argentina y no nos permite tener política de desarrollo, es un programa asociado a una economía en la que el Estado presiona con impuestos y la tasa solo garantiza rentabilidad para los que apuestan a la timba financiera, destruye al que trabaja todos los días."





Sobre si Massa se reunió con Lavagna o Lavagna con Massa:



"Como hace 7 años se juntaron ambos para seguir intentando construír una alternativa, mi relación con Roberto empieza en el 2002 cuando yo era director de ANSES y él era Ministro de Economía. Todos los días vamos revisando junto al e quipo los temas de la economía argentina. En el 2013 caminamos juntos, no alcanzó. Seguimos construyendo en el 17, sentimos que el camino de la Argentina debe estar vinculado a la producción, al trabajo, a una profunda reforma impositiva, Argentina necesita un gran acuerdo de políticas de Estado."





Referido a si incluyen a CFK en el acuerdo:



"Hablamos de un consenso que no solo requiere de partidos políticos, se requieren de empresarios, trabajadores, credos. Cuando tengamos la responsabilidad de gobernar a la Argentina si está Cristina es una discusión secundaria. La Argentina necesita construír una nueva mayoría y un nuevo Gobierno. La gente quiere que el cambio que no se dió hasta hoy se dé y que tenga al desarrollo de la Argentina sobre la mesa. Argentina necesita vender trabajo argentino al mundo, cada Embajada debe ser una oficina de venta de trabajo argenti no al mundo. Necesitamos generar dólares genuinos exportando trabajo argentino para dejar de mendigar plata prestada. Este Gobierno está enfocado en la Argentina financiera, de las empresas de servicios y de generación de energía y combustible."