Sergio Massa: "Los argentinos perdieron referencia y credibilidad en los políticos"

-Sergio Massa, candidato a Presidente: "Es una campaña que necesitamos que se debatan propuestas para resolver los problemas de los argentinos y no nos quedemos en descalificar al otro. Pasamos mucho tiempo debatiendo nombres y descalificando a otros. Hay que poner en marcha a la Argentina que está destruida por el modelo económico del gobierno. Desde el 2015 empeoramos como país, perdimos el valor de la moneda, capacidad de crédito, tenemos una pobreza que lastima y duele. De toda la dirigencia política, no tenemos un plan serio de acá a diez años, yo me incluyo. Es un país con recursos y capacidad para salir de esto pero necesita un orden para trabajar en esos recursos para el bienestar de la sociedad y no sólo para unos pocos"."No hay que tener miedo de cobrarles más impuestos a los que tienen plata afuera. Tal vez eso los incentive a traerla"."La Argentina necesita una coalición de gobierno amplia, que no solo incluya ala política, necesitamos a los empresarios, a los trabajadores. Hay que recuperar los valores, los argentinos perdieron referencia y credibilidad en los políticos"."No hablo con Cristina Kirchner desde hace nueve años, no se que va a hacer. El gobierno pretende que en la oposición discutamos nombres, lo que hay que discutir es un proyecto de país y un programa de gobierno"."Con Roberto Lavagna tenemos respeto y cariño perosnal. Estamos en un mismo camino porque queremos construir una alternativa y terminar el negocio de la grieta, que nos empobreció y nos empujó a la decadencia. T rabajaré liderando o no, según el lugar que me ponga la gente. Necesitamos un nuevo gobierno para superar el fracaso de Mauricio Macri"."Lo veo a Marcelo Tinelli poniendo el cuerpo y el corazón. Hace casi 20 años que lo conozco, siempre tuvo inquietud por lo público. Cada uno desde su lugar trata de que el país salga adelante. Es una decisión de él si será o no candidato, hay que respetar sea cual fuere su decisión. Nunca se calló lo que pensaba a pesar de que sufre ataques y campañas de desprestigio por parte de este gobierno, como le pasa a cada uno que dice que Macri fracasó. Hacen campaña sucia porque no tienen ideas de como defenderse"."El gobierno maneja trolls, el lunes vamos a plantear un compromiso para que la campaña sea limpia, seria y transparente. Lo trabajamos junto con varias Universidades. Hay que contarle a la gente hacia que país vamos sin noticias falsas".-Sobre el robo a sus oficina de campaña. "Hay un detenido, ayer hubo un peritaje. Por ahora se negó a declarar. El dato llamativo es que como está filmado el hecho, entró un ladrón que estuvo 42 minutos para llevarse sólo algunas cosas y no otras de valor, eso es lo más raro. No se que fue a hacer, ojalá que haya sido sólo un ladrón. No voy a usar este tema para victimizarse".