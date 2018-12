Lo que pasó esta semana es muy emocionante y es un antes y un después, se enlaza con otros movimientos que han surgido como el Ni Una Menos que logró poner en palabras y en la escena pública la violencia machista que muchas venimos denunciando hace años. Es importante señalar el acompañamiento del colectivo de actrices a Thelma Fardín, esta denuncia logró sacudir a la sociedad, fué necesario que contara con el detalle y la crudeza con que lo contó para que la sociedad llegara a conmoverse ante la denuncia a un actor que ya tenía varias denuncias. Eso ha generado una catarata de relatos de mujeres que se sintieron acompañadas para contar algo que habían silenciado históricamente."



"A veces esto hechos por como su ceden, no se denuncian, se denuncian la menor cantidad de hechos en la Justicia, eso no significa que no ocurran. No son denunciado en la Justicia porque no se confía, sino mirá el fallo por Lucía Pérez. El delito del abuso sexual o la violación en el marco de una relación jerárquica, esto pasa en todos lados, uno lo cuenta cuando puede. Las mujeres sienten que quien cometió el delito contra ellas está en una situación de poder y tiene cierta ascendencia en su entorno por lo general, eso hace pensar que a la víctima no le van a creer."



"Tenemos un Gobierno que durante 3 años debilitó el programa de educación sexual integral,si queremos un cambio cultural no hay que aumentarle la pena a los violadores, esa es la salida fácil, necesitamos un cambio cultural de fondo,que las chicas puedan salir del lugar de obediencia y sometimiento en que la educaci&oacu te;n as coloca, que los varones salgan de la idea de que deben demostrar el ser machos ante otros abusando de la mujer. Eso es un desafío de la escuela a partir de la educación sexual integral. El estado debería hacer una campaña muy fuerte para que la gente no le tenga miedo a la educación sexual integral porque eso le da herramientas a los chicos."



"Hay que construír una sociedad con varones y mujeres, integrada. Entre pares hay que trabajar fuertemente para construír lazos solidarios, democráticos, no terminar en fiestas separadas de varones y chicas, es un aprendizaje saber cómo vinccularse, que las chicas digan No y ese No que sea respetado. Otra cosa es la situación de abuso de poder jerárquico como en los casos que estamos viendo hora en los medios y las redes. Las escuelas deben generar el diálogo para aprender a como relacionarse. Esto tiene que ser arte de un cam bio irreversible, desarmar el patriarcado de la sociedad."



"No les doy responsabilidad a los políticos en el les pido solo el presupuesto. Cambiemos por ejemplo no construyó los centros de ayuda para mujeres abusadas como había prometido, solo terminaron 10, 8 de los cuales venían de la gestión anterior. Pedimos que los operadores de la Justicia tengan capacitación obligatoria en cuanto a perspectiva de género, al Estado le pedimos presupuesto para los programas y las campañas. Pedir más penas no es el camino. Hay que prevenir."