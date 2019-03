Grabois.mp3







Sobre qué es Argentina:



"Para mí Argentina es un país maravilloso. Tiene tanta potencia adentro, lagos, montañas, tierras, hasta su pueblo, pueden pasar cosas raras, distintas, para mí eso es una virtud, ahora estamos en un mal momento."





Acerca del Gobierno de Macri:



"Un Gobierno horrible que busca, hizo política con eso, la normalidad sobre la besa de la exclusión del 40% de los argentinos y crecientes niveles de represión física y simbólica a cualquier conato de oposición a esa paz de cementerio que se intenta imponer."





Referido al viaje de CFK:



"Me parece muy bien tener el respeto por la situación humana, no creo que sea tan problemático que haya grieta o a ntagonismos políticos, eso fortalece la democracia, la grieta no es problema cuando es una fuerte confrontación política porque a veces de las contradicciones surgen síntesis nuevas y superiores. Lo que me preocupa es el odio y el revanchismo, en cualquiera de los dos sentidos, me preocuparía que mañana un Gobierno de nuestro campo tuviera un revanchismo con el campo neoliberal y nos dedicáramos a perseguir a Macri y su familia, seguro en su mayoría tienen o están en off shore. Seguro se pueden inventar muchas causas en torno a la familia de Macri. Si vos tenés control sobre los medios y el Poder Judicial es fácil hacer una caza de brujas. El revanchismo y el odio es malo cuando hay persecución."





Referido a si se siente un perseguido:



"Sí, poco, nivel 2 tal vez. Patricia Bullrich tiene todo el aparto armado a su cargo. Esa señora me ha nombra do por lo menos seis veces esta semana y la pasada, casi como un enemigo del Estado. Ayer, en un intento que hicimos de sacarnos una foto en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, me pegó la policía. No nos querían dejar sacar la foto. Era para lanzar la campaña 'Ella le gana', tiene que ver con el operativo que iniciaron de que ella se va a bajar. Ninguno de nosotros fué kirchnerista ni está implicado en ninguna causa de corrupción que es lo malo que tuvo el kirchnerismo, no fuimos funcionarios, solo tenemos una opción política. Si yo me quiero sacar una foto con 25 jóvenes y un cartel que dice 'Ella le gana' es legal, es democrático."





Acerca de si reconoce que dentro del kirchnerismo también hay odio:



"No me cabe duda. Nos preocupa cuánto nos va a costar los que no somos del revanchismo convencer al resto de que no hay que hace r una contraofensiva, no tiene sentido. Cristina es la más institucionalista de todos, es muy apasionada en el discurso pero en los hechos es muy institucionalista. Yo comparto que lo de 6 7 8 no es bueno, nunca me gustó eso de agarrársela con alguien desde el poder, me tocó sufrirlo a mí en esta época. Pero nadie fué preso por ser opositor. Los periodistas la pasaban mal pero ninguno tenía la sensación de que le iban a pegar o a meter preso. El día que me pegaron a mí en Corrientes detuvieron a 8 pibes que estaban pegando afiches de la misma campaña, todos menores. Yo vengo sufriendo hostigamiento de parte de los medios, también de las fuerzas de seguridad, me preocupa el silencio de los espacios democráticos. Nos vamos acostumbrando a estas cosas."





Sobre si CFK se puede bajar de la candidatura por la salud de su hija:



"Eso es una operaci&o acute;n. Eso es una campaña que iniciaron algunos, incluso funcionarios. Cristina está tratando de construír un Frente Patriótico muy amplio con muchos partidos, no se sabe quién es el candidato aunque ella es la que tiene mayor intención de voto, no se va a pronunciar hasta que no se consolide este frente más amplio. Lo de Cuba y que se presente o no no tiene ninguna relación. Ella lo explicó en un audio, ella lanzó un audio, luego alguien de su equipo desarcertadamente le puso imagen y sonido. La señora no estaba haciendo un video en su casa, eso fué un error del equipo de comunicación. Ella explica las razones de su viaje."





Sobre si va a ser candidato a algo:



"No quiero."