"Siento descalificaciones a diario de personas muy talentosas porque opinan diferente a otros"

Sobre su nueva película con Mercedes Morán:



"Muy contento por ésto, a veces no es fácil conseguir lo que hemos conseguido,tener una película con tanta aceptación por parte de la gente, eso nos llena de orgullo."





Sobre 'El amor menos pensado':



"No es una película que se pueda contar con facilidad. La historia no es exageradamente original, la diferencia está en el tratamiento, un tema muy tocado pero no todas las veces tocado de esta forma, un gran logro de la historia y sus guionistas. Una historia de un matrimonio que por razones lógicas se ven en una situación nueva, solos porque su hijo se va de viaje, se encuentran mano a mano por primera vez, esto los lleva a hacerse preguntas y deriva en una decisión polémica, retomar sus individualidades. Es más una crisis existencial que una crisis de pareja."





Referido a si en lo personal tiene crisis existenciales:



"Todos en algún momento tenemos crisis, pueden ser graves o no, todos nos hacemos preguntas, está dentro de nuestra condición. Una de las características de la historia es el cómo. Se trata de dos personas que se quieren, no dos personas que ya no tienen nada que hacer, el baluarte es ver qué hacen dos personas que se quieren ate esta situación, no dos personas que ya no se quieren. Lo que la gente disfruta es el cómo, lo que ocurre en el medio, lo que ponen sobre la mesa, la sinceridad con la que se hablan."





Acerca de si sigue disfrutando del cine:



"Sí, sino no lo haría, disfruto mucho del trabajo. Mi hijo me propuso armar una nueva productora, seguí su palpito y esto es una inauguración de este nuevo camino, nos asociamos a la productora Patagonic para formar parte de ésto y estamos experimentando este nuevo camino."





Sobre lo que va a hacer con Peter Lanzani:



"Es un proyecto que está en camino, todavía o está cerrado ni aceptado por mí, no sé si quiero hacerlo. Me presentaron un proyecto y me preguntaron con quién lo haría, de ahí tomaron los medios la noticia pero no es cierto, está muy en veremos, es solo una idea."





Referido a si le gusta más la ficción que los hechos reales en las películas:



"Yo soy un tipo que está todo el tiempo leyendo proyectos, las que me ganan el corazón son las que cuentan conmigo. Todavía no he leído el libro en este caso."





Referido a los cuadernos de la corrupción:

"Siento lo que debemos sentir todos, me da mucha tristeza que tengamos que analizar si es cierto o no y a qué se debe, la corrupción es un tema universal tristemente, todos los días aparecen casos, si es cierto es doblemente triste, cuando nos preguntamos por qué estamos como estamos muchas veces podemos encontrar respuestas por ese lado."





Sobre si nunca pensó en irse a vivir a otro país:



"Yo nunca perdí las ganas de estar en mi casa, con mi país y mi gente, nunca se me cruzó por la cabeza, nunca se me cruzó irme a vivir a otros país, yo siento que hay gente muy valiosa en nuestro país, gente con la que se puede contar, yo estoy muy orgulloso de mucha gente de nuestro país."





Sobre la grieta en la que muchas veces quedó en el medio:



"Siempre es doloroso y viene de la mano de cierto fanatismo, cuando nos ponemos talibanes no podemos pensar. El cambio depende de nosotros."





Referido a si cree que el Gobierno de Macri hizo algo para resolver ésto:



"No creo que hayan tomado las medidas necesarias para que ellos ocurra, tiene que ver con cómo comunicamos muchas veces."



"Ha habido un encarnizamiento, una tendencia o posición política hace que te juzguen, siento descalificaciones a diario de personas muy talentosas porque opinan diferente a otros. Es injusto. No se puede poner por delante la inclinación política para hablar de su trabajo."