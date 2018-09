"Tenemos una dirigencia que entendió que no se puede vivir de prestado"

Repasá las frases más importantes de la nota:





Sobre su reunión de ayer con Pichetto y si eso cierra la aprobación del Presupuesto:



"El Presupuesto va a ser discutido ahora en la comisión y vamos a tratar de que los Senadores tengan participación al mismo tiempo que los Diputados para acelerar el proceso de discusión, eso es lo que acordamos ayer con el senador Pichetto. Sí hay avances, los encuentros con los Diputados o Senadores de la oposición implican más avances en las negociaciones, creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo por el Presupuesto pero todavía falta."





Acerca de critican el ajuste y la falta de sensibilidad social en el proyecto:



"No lo leyeron bien entonces porque es el Presupuesto de la historia donde el gasto social tiene mayor participación, tiene una mirada especial sobre los sectores más vulnerables en un momento difícil de la Argentina, lo asumimos y actuamos en consecuencia. Todavía hay cuestiones para debatir, no es un presupuesto a libro cerrado, no creemos en eso, esto merece un debate serio y en ese estamos. Necesitamos un presupuesto equilibrado para que lo que ingresa alcance para lo que se gasta y dejemos de vivir de prestado como se hace desde hace tanto tiempo."





Referido a si la señal que quieren dar es para los mercados o para la gente:



"Ambos. Nosotros tenemos que dar la señal de que cuidamos a los sectores más vulnerables y una señal a los que nos prestan porque todavía no llegamos al equilibrio y necesitamos que alguien financie la diferencia entre lo que entra y lo que se gasta. Dar la señal de que estamos convencidos de que la Argentina debe ir al equilibrio e las cuentas. Hoy la Arge ntina tiene una dirigencia que en general entendió que la Argentina no puede vivir de prestado, algo inédito en Argentina."



"Hemos recibido repercusiones de muchos Gobernadores, declaraciones de Diputados y Senadores de la oposición conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo fiscal, pero no todos, lo importante es que la mayoría entienden que es el único camino para la Argentina."





Referido a qué salió mal este año, si hay autocrítica:



"Hasta abril la Argentina venía creciendo, llevando adelante el plan de infraestructura más importante d al historia, recuperando empleo privado, avanzando en sectores muy dañados,a partir de abril empezó un cambio en las condiciones externas que nos encontraron mal parados, más vulnerables que otros países de la región, es más vulnerable porque en dos años y medio no pudimos resolver problemas estructurales de la economía como el déficit fiscal. El equilibrio nos va a hacer menos vulnerables a los factores externos como sucede ahora."





Referido a cómo ve al Presidente:



"Lo veo trabajando incansablemente para sortear esta crisis que atravesó la Argentina, con ganas de dar soluciones concretas a la gente, con muchas ganas de seguir, de terminar de sortear esta crisis para pasar a lo importante."





Sobre si quiere ir por la reelección:



"Está más que dispuesto a seguir transformando el país, pero en estos momentos complejos no corresponde que estemos pensando en las elecciones de año que viene, sería una falta de respeto para la gente que la está pasando mal, nos tiene que ver trabajando, dar certidumbres."





Acerca del Gabinete:



"Tuvimos un cambio en la forma en la cual trabajamos y tomamos decisiones, me parece que es positivo, un cambio que favorece el manejo de un contexto complejo como el que atravesamos, el Presidente eligió modificar su forma de toma de decisiones en un momento difícil y acertó. Han sido cambios significativos, hoy hay menos Ministros, hay reuniones todos los días con el Presidente y el Jefe de Gabinete, hay más relación de los Ministros con el Presidente, eso es un cambio positivo."





Sobre si CFK debe ir presa:



"No me corresponde a mí hacer esa aseveración, nosotros somos un poder independiente del Poder Judicial. Entiendo que cueste entender que somos una verdadera República con división de poderes, un funcionario como yo no puede opinar sobre el accionar de otro poder, tenemos que asistir a la Justicia en lo que pida, pero ellos deben resolver en esta cuestión, yo espero que se lle gue a buen puerto,que se identifique y castigue a los que robaron a la gente y, sobre todo, que podamos recuperar los dineros robados."