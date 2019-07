Urtubey: "La validación del actual Gobierno y del anterior es ser menos malo que el anterior"

Urtubey.mp3







"Nosotros estamos planteándole a los argentinos que tenemos en nuestro equipo el mejor activo en una campaña, el mejor candidato que es Roberto Lavagna, un candidato que sabe cómo sacarnos de esta crisis económica porque ya lo hizo como Ministro de Economía. estamos recorriendo la Argentina para plantearle a la gente que no tiene que elegir entre lo malo o lo peor, puede elegir libremente, plantear una alternativa diferente a los dos puntos de la grieta parece disrruptivo en primar instancia pero veremos qué pasa."



"La validación del actual Gobierno y del anterior es ser menos malo que el anterior. La propuesta del actual Gobierno es que no vuelva el anterior y la propuesta del anterior es que estos fueron peores que ellos, el problema es que a n inguno de ellos se le cae una idea de futuro, nosotros planteamos con claridad cómo creemos que salimos de la crisis económica, la crisis institucional, planteamos la necesidad de focalizarnos en la recuperación de la PyME, de la cadena de valor, una lógica que fomenta la actividad productiva y con eso cómo logramos crecer, en el resto solo hay peleas."



"Eso no hace más que validar lo que piensa el pueblo, el principal problema es la dirigencia política, efectivamente es así. Si seguimos haciendo lo mismo ¿Por qué vamos a tener resultado diferentes? Lo que plantea este gobierno ya se intentó y salió mal, lo que hizo el gobierno de CFK ya lo vimos, y siempre terminó mal. La Argentina debe cambiar el sistema de Gobierno, quiero un sistema semiparlamentario, hoy la Constitución lo habilita. El jefe de gabinete debería salir del consenso del Congreso, sali r de la pelea permanente, que la Argentina estabilice la política, la variable que más problemas trae, si seguimos con el problema político no vamos a salir del problema económica.- Argentina debe recuperar confianza en el exterior y en lo interior, para eso tenemos que salir de la lógica de la confrontación y el personalismo."





Acerca del Gobierno de Macri:



"Macri subestimó la envergadura de la crisis y subestimó el prestigio personal del Presidente para resolverlo, Argentina necesita sistemas políticos que garanticen confiabilidad, este no lo garantiza, en esta subestimación de la crisis creyeron que con hacer algo superficial alcanzaba para resolver los problemas de Argentina."





Sobre el Gobierno de CFK:



"La cuestión moral no es menor, la mayor parte de su gabinete está preso por corrupción, eso dice algo; adem ás ofrecen bajo grado de institucionalidad y eso nos saca del juego, para salir necesitamos dinero o tiempo, dinero no tenemos, necesitamos ganar tiempo, para que nos den tiempo hay que darle institucionalidad para que confíen en Argentina, el kirchnerismo es la anti-institucionalidad."





Sobre a quién votaría en un ballotage, a Macri o a Alberto Fernández:



"SI enramos en la elecciónm poensando en a quién vamos a votar en el ballotage ni enramos, nosotros vamos a pelear la elección, si no llegamos al ballotage veremos."