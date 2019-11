Forlán deja de lado la propuesta de Independiente: "me seducía, pero al final me terminé inclinando por el lado de entrenar"

Se lanza a la carrera de entrenador:





"La idea antes de retirarme siempre fue ser entrenador. Me seducía el cargo de Independiente. Me quería tomar un tiempo para poder pensar, al final me terminé inclinando por el lado de entrenar".





El cuerpo técnico que conformará:





"Mi hermano va a ser mi ayudante y después el profesor Santiago Alfaro que me acompaño en toda mi carrera".





Con respecto a su contacto contacto con Independiente:





"El tema de los entrenadores se habló de fútbol, ellos me manifestaron que tenía la potestad para elegir al entrenador.





"La comunicación con el Rolfi (Montenegro) fue más por el lado de embajador del club internacional. Rolfi quería llegar como director deportivo".