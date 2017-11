Fraga: "Para el 2019 tendremos inflación de 1 dígito, en un 5 o 6% anual"

Fraga 02-08.mp3

Javier González Fraga, (presidente del Banco Nación), habló con Luis Novaresio proyectando la inflación para el 2019REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLos argentinos blanquearon miles de millones de pesos. Está tema de que Neymar se va del Barcelona. Por otro lado, estoy viendo en el diario "La Nación" que para que no suba el dolar el BCRA va a aumentar el plazo. Estamos con Javier González Fraga, hola. Me contás lo de los créditos".Fraga: "Tenemos dos paquetes en realidad. Tenemos prestamos preacordados. Los departamentos de clase media media por ejemplo. Haber subido mucho en pesos por la mezcla de la subida en dolares y también por la suba del dolar. En los últimos 90 días muchas inmobiliarias te decían que la gente está buscando departamento. Entonces decidimos dos medidas para este stock, los estamos llamando para hasta un 35%. Lo hacemos de forma excepcional no es que cambie las reglas. Para atrás hasta este grupo, estiramos el monto de prestamos para seguir viéndolo. Si para cuando acordamos este préstamo, vamos a tener esa flexibilidad. Este es el primer paquete. Ahora, de acá en más lo que estamos implementando es un sistema que está el monto en dolares. Esto es parecido a la tasa de interés. Lo que le vamos a decir a un cliente, ¿querés asegurar esta cifra en dolares? Pagalo mitad ahora o después al final y entonces te aseguras que más allá donde este el dolar, vos vas a tener siempre el mismo monto de dolares. [...] Eso le da una tranquilidad y eso le da una baja de dolares. [...] Lo ideal es que los argentinos se piensen en unidades de fomento en UVA, y que no estén do larizados. Esa es nuestra meta de acá a 10 años. El gran objetivo es que no sean dólares. [...] Usted puede endeudarse hasta un 35% más. Ese es el mensaje".AUDIO DE LA NOTALuis: "Última pregunta, ¿vos temes que el dolar que tipo de curso tiene?".Fraga: "EL dolar depende de muchas cosas, de Brasil, de las reservas. Esto me parece que es una falta de respeto para saber que va a parecer del dolar".Luis: "¿Cuál es la edad máxima?".Fraga: "No es un tema de edad máxima. En el mundo los créditos son de 50 años, porque no es un problema si tenés cuarenta años. [...] Hoy impresionarnos que a los 40 años uno pida un préstamo y lo termine de pagar en 80 es ridículo".Luis: "Keynes es un economista que lo admirabas vos. Es como un hecho para ayudar a la iniciativa privada".< br />Fraga: "Él decía que las tasas de interés no baja lo suficiente como para estimular el desarrollo, al igual que los sueldos. Y también había una cuestión de pesos. [...] El Estado de parte del gasto público tiene que empezar a intervenir y estimular el consumo. Y esto es importante porque es porque se llama teoría general. Qué es el caso de la depresión y la deflación".Luis: "Si Keynes estaría viendo la política actual estaría bien. Él no toleraba la inflación. [...] Pero Keynes era un gran político".Fraga: "Yo creo que para el 2019 vamos a tener un 5 o 6%. Tenemos que cambiar el mundo y la filosofía".Luis: "Me parece que es una insolidaridad, sube el dolar y sube los precios".Fraga: "Yo creo que en los empresarios hay un cambio de cultura. Y esto e s gracias al BCRA. Corres el riesgo de que si aumentas, no te compras, acumulas stock y echas a personal [...]".Luis: "Martín Redrado dijo que las actuales condiciones favorecen más al sistema financiero que la inversión".Fraga: "A mi nadie me viene a decir. Esto no es cierto".Luis: "Vos porque sos bueno pero yo creo que acá hay muchas personas que están especulando".Fraga: "Los Lebac no es una intervención. [...] 60% en crédito a las PYMES. Para mi lo de Redrado son cuestiones de campaña".