Eduardo Feinmann conversó con el protagonista de Merlí, una de las series más vistas de Netflix. "Yo creo que la serie es un éxito porque es una combinación de aciertos del guionista, habla de los problemas de los adolescentes, las relaciones con los padres y el tema de la enseñanza a través de la filosofía, se aplica a la realidad actual", dijo Francesc Orella.

"Es una serie de ficción, pero el eje central del capitulo es un filosofo", agregó.



Hablando sobre la política de España y Cataluña, dijo: "En España ocurren muchas cosas, la educación tiene que ponerse al día porque la sociedad ha cambiado, sólo interesan las materias técnicas y no las humanistas, que hacen pensar."



"Merli muestra la realidad de un instituto catalán de España. La serie no quiere la modernidad del Barcelona."



Sobre el movimiento independetista, Francesc Orella comentó: "Yo nunca fui independentista, pero debido al Gobierno impresentable de derecha, Rajoy ha provocado más independentista. Por reacción y reivindicar la identidad te vuelves independentista."



Al hablar de Messi, dijo no tener más calificativos para describirlo. "Por suerte tenemos a Messi porque todo lo demás da pena, lo digo por lo político", añadió.

