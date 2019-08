Franco Armani: "Es muy prematuro y anticipado imaginarme una semifinal con Boca"

Sobre el partido contra Lanús:





"Se abrió el arco porque estábamos convirtiendo pocos goles. Estamos manteniendo el arco en 0 eso está reflejado. Contento con el funcionamiento del equipo".





Su relación con el periodismo:





"Yo me enfoco en lo que tengo que hacer, no soy de dejarme llevar por el periodismo. Me mantengo al margen de todo eso".





Referido a un hipotético cruce con Boca:





"Es muy prematuro y anticipado imaginarme una semifinal con Boca. Primero tenemos que pensar en seguir en la liga, sumar puntos y después tenemos la llave con Cerro Porteño".





Con respecto al saludo de Agustín Rossi:





"Ese tema quedó adentro de la cancha, ya pasó".





Sobre la posible salida a un club europeo:





"Estoy tranquilo en River. Después si llega alguna oferta buena, se analizará".