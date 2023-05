Un dirigente del FdT formaliza su lanzamiento por la presidencia: "En dos semanas anunciaré mi precandidatura"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, adelantó este jueves que en 15 días anunciará formalmente su lanzamiento como precandidato a Presidente dentro del Frente de Todos. El funcionario dio a conocer su decisión durante una entrevista con López 910, donde defendió como una opción "razonable" la posibilidad de ir a las PASO.

"Seguramente en dos semanas anunciaré la precandidatura a presidente", señaló Rossi, quien recordó que ya en 2015 intentó ir por la presidencia, pero que la decisión de Cristina Kirchner de postular a Alberto Fernández acabó con sus posibilidades.

En relación con el modo en que se elegirá al candidato que finalmente participará en las generales, Rossi no descartó que surja una "fórmula de síntesis, que congregue las expectativas de todos". Pero sostuvo que "si no sucede, la opción razonable es las PASO, con código de convivencia, que haya debate, propuestas. El camino no debe ser la descalificación personal".

"Cristina Kirchner propuso la fórmula en 2015 y luego llegó el consenso. Por eso digo que puede pasar lo mismo; y si no sucede, no veo traumática la experiencia de las PASO", agregó.

agustin-rossi-0706 Agustín Rossi.

En relación con la campaña, Rossi expresó que la inflación no es un impedimento para defender la gestión. Inclusive, recordó lo sucedido con Mauricio Macri en las anteriores elecciones presidenciales.

"Yo creo que la inflación no te inhabilita a ser candidato. Macri, pese a la inflación, sacó un porcentaje importante. Sergio Massa está tratando de recomponer los niveles de reservas y encontrar un sendero de tranquilidad para la economía Argentina", expresó.