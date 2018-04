Fue a la escuela sin corpiño y la sancionaron: la alumna insistirá en su postura

"Yo voy a seguir viniendo sin corpiño, no me parece que deba condicionarme lo que me dijo la rectora. Yo puedo ponerme lo que yo quiera, y nadie debe juzgarme por lo que yo tenga puesto", aseguró muy suelta de cuerpo este martes Bianca, la alumna sancionada en el Colegio Reconquista, de Villa Urquiza, Buenos Aires.





El caso de Bianca se conoció luego de que la rectora la sancionara por considerar que no usar corpiño era una violación a las normas de la escuela. La estudiante sostuvo que el reglamento de convivencia del colegio no menciona nada sobre el uso de ropa interior.





Bianca aseguró que tiene el apoyo de sus padres y de sus compañeros con los que planifica una acción grupal para que se revierta la sanción de las autoridades. El plan de los estudiantes fue comunicado a la rectora por medio de una carta. "Estamos esperando respuesta", comentó.





En la carta "no solo hablamos de que se me levante la sanción, también hablamos del estado del colegio, goteras, vídrios rotos, palomas muertas", situaciones que consideró "de mayor urgencia para ocuparse". Los compañeros dieron a la rectora un plazo de 36 horas para que rectifique el castigo. En caso contrario, "van a romper el código de ética de vestimenta" a modo de protesta, adelantó.





La alumna en cuestión contó este lunes en detalle cómo fue el llamado de atención de las autoridades: "Me frena la rectora en el pasillo y me dice que no puedo venir al colegio sin sostén". A la estudiante le pusieron una observación por "presentación y vestimenta". Esto quedó escrito en el cuaderno de comunicaciones y sus padres fueron informados. "Me parece bastante raro lo que pasó. No le encuentro ninguna lógica", sostuvo en ese momento.





