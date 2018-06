Fuerte autocrítica de Mascherano

Javier Mascherano hizo una fuerte autocrítica durante la conferencia de prensa que brindó junto a Claudio Tapia y Lucas Biglia este domingo. Estas son sus 10 frases más destacadas:

"Se hicieron muchas cosas mal. La situación es compleja y somos responsables de eso. Tratamos de ir buscando soluciones mientras tenemos la posibilidad de tener una chance más. No es una situación fácil, sabemos que es compleja, muchas veces uno quiere cambiar las cosas y no se da de una manera mágica, es fútbol, pero tenemos la fe de revertir esta situación. Trataremos de hacer todo lo posible para conseguir la clasificación, no queremos que esto se termine el martes".





"Tuvimos una reunión con el afán de que cada uno pueda poner un granito de arena para mejorar y clasificar a octavos de final. Somos conscientes de todo el ruido que hay, y no nos ayuda en nada. Sobre todo, cuando ese ruido tiene que ver con diferencias, cuando no llama a la unidad. Pero bueno, hemos convivido con eso. Somos un grupo que trata de enfocarse en lo que podemos controlar, no hay mucho más que eso.

"Leo (Messi) está bien. En un conjunto colectivo donde las cosas no salen todos tenemos nuestra frustración. Es un ser humano y tiene sus frustraciones, como la tenemos todos, pero está con muchas ganas de cambiar la imagen y revertir la situación".





"En una reunión se habla de todo, más que nada de fútbol. Tratamos de solucionar los problemas. Hablamos con el fin de ayudar, de sacar esto adelante. Sabemos que si las cosas van bien nos beneficiamos todos, y si van mal nos perjudicamos todos también".

"Hay mucho de mito en todo esto. Los mejores entrenadores del mundo también le piden la opinión al jugador, porque son los jugadores los que terminan tomando las decisiones dentro de la cancha. Pasa en todos los equipos del mundo. No es que el entrenador vaya a consensuar: simplemente quiere saber cómo te sentís adentro de la cancha".

"Hay un montón de mitos que se generan alrededor y no podemos estar puntualizando en cada uno. Cuando digo los mitos, hay varios. A mí se me ha acusado que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega, después de que errara un penal. Y todo eso queda en la nube, no pasa nada. Ayer(por el sábado) salió un video donde alguien del fútbol sale a decir cosas, un entrenador (por Caruso Lombardi), es una persona nefasta, nefasta inclusive para el fútbol argentino. Eso son los mitos. Está el que se los cree, que hay muchos, está el que lo deja pasar, y después están ustedes, que son los que los viralizan".

"La relación con el técnico es totalmente normal. Obviamente que cuando nosotros sentimos una incomodidad se la planteamos, si no seríamos unos hipócritas, estaríamos perjudicando al equipo, y nosotros buscamos el beneficio colectivo".

"¿Quién arma el equipo? Preguntáselo a los entrenadores. Han pasado siete, ocho técnicos y nunca dijeron nada. Se le ha puesto ese mote a esta generación, no entiendo por qué, pero esto es repetitivo: lo dice uno, lo dice otro, y otro, y ya la bola no se puede parar".

"No es que el equipo no funcionó por lo que dicen. El equipo no funcionó por nosotros, y nosotros vamos a ser los responsables de lo que pase de principio a fin de la Copa del Mundo. Pero el ruido no ayuda".

"No puedo controlar que un tipo mande un audio, que el otro se lo mande al otro. No sé si es a propósito, si los teléfonos están intervenidos. No sé en qué creer. Yo solamente creo en mis compañeros, en los 22 que están acá conmigo tratando de sacar esto adelante".





