Fuerte debate en Intratables por la despenalización del aborto

La actriz Verónica Llinás (a favor) y el exministro menemista Rodolfo Barra (en contra) fueron algunas de las personas que expresaron su postura.

>>> Rodolfo Barra: "El bebé, si siento que es un ser humano, a él le hacen el aborto y no puede decir que no, oponerse ni hacer algo en su defensa. La mujer tiene derecho a vivir bien, pero no puede hacerlo a costa de dañar a otro".

>>> Verónica Llinás: "Podemos discutir cuándo una persona es una persona. No hay un momento bisagra, es un proceso. Creo que la discusión no es si el aborto es bueno o malo moralmente. El aborto existe, se hace. Más allá de lo que la gente opine. La penalización no termina con el aborto, lo que hace es que muchas mujeres mueran o tengan consecuencias tremendas".