Martín Galmarini: "Vélez está en su derecho de contratarlo"

Martín Galmarini hizo referencia a la salida del "Gallego" Méndez a Vélez Sarsfield, en Fútbol 910, y dejó en claro que para el gremio de directores técnicos es válido lo que sucedió: “Puedo tener mi opinión y entiendo que da para otras, pero más allá de eso la situación es clara: es un técnico que rescindió de común acuerdo y Vélez está en todo su derecho de contratarlo”.

“AFA no te deja registrar dos contratos, con lo cual si no rescinde Gareca, el Gallego no va a poder dirigir Vélez”, continuó Galmarini haciendo referencia a que todavía no puede asumir al cargo hasta que eso no suceda, y dio su parecer del porqué los clubes siempre se manejan por los mismos entrenadores: “Habría que preguntarle a los presidentes de los clubes el porqué eligen tal o cual técnico”.

En cuanto a la poca confianza que tienen al gremio, Galmarini fue contundente: “Fuimos resolviendo muchas cosas por gente que trabaja todos los días; es un gremio que genera poca confianza y hay que trabajar y hablar”, y argumentó: “Hemos dado pequeños pasos, por ahí hay muchas cosas por hacer, pero se están haciendo muchas”. “Con el tiempo vamos a tener la confianza de peso que este gremio necesita”, cerró.

Toti Pasman le consultó si están trabajando para que los directores técnicos argentinos puedan dirigir en el exterior, sin tener que estar tres años dirigiendo en nuestro país, y contestó: “Estamos peleando para que nuestros técnicos puedan dirigir tanto en Conmebol como en Europa, estamos próximos a conseguirlo”.

Escuchá la nota completa a Martín Galmarini en Fútbol 910 con Toti Pasman: