Las durísimas confesiones de una estrella de la Premier League: "Abusaron de mí a los seis años, vendí drogas y fui adicto a las pastillas"

El mediocampista inglés Dele Alli se convirtió en una de las promesas más destacadas de la Premier League cuando hizo su debut como futbolista profesional en el Tottenham. Sin embargo, a pesar de todas las expectativas que generaba, nunca pudo alcanzar su máximo potencial y el talentoso jugador decidió compartir por primera vez los desafíos que atravesó en su camino.

image.png

En una reciente entrevista con el exfutbolista y comentarista británico Gary Neville, el jugador de 27 años, que jugó la última temporada en el Besiktas de Turquía, reveló los momentos aterradores que marcaron su infancia: "Me da miedo hablar de esto, pero es el momento de hacerlo".

"Cuando regresé de Turquía y descubrí que necesitaba una cirugía, estaba en un estado mental muy malo y decidí ingresar a un centro de rehabilitación de salud mental para tratar adicciones y traumas. Sentí que era el momento adecuado. No te pueden obligar a ir, debes saberlo y tomar la decisión por ti mismo, de lo contrario no funcionará", aseguró en el canal de YouTube The Overlap, refiriéndose al consumo excesivo de pastillas para dormir que solía tomar.

El centrocampista, que comenzó en el Tottenham y luego se unió al Everton, también reveló que deseaba abandonar el fútbol a una edad muy temprana su tiempo en el equipo londinense: "Una mañana, mientras me miraba en el espejo, pensé en retirarme. Tenía 24 años y aun así hacía lo que amaba. Esto me rompía el corazón. Siempre era una lucha interna. Estaba atrapado en un ciclo destructivo y en cosas que me estaban perjudicando".

"Parecía que estaba ganando la batalla por fuera, sonriendo. Pero por dentro, la estaba perdiendo", reconoció Alli antes de comenzar a relatar la etapa más oscura de su vida. "Si conocieran mi vida, entenderían esto mejor... Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra de la misma manera. Quiero ayudar a las personas para que sepan que no están solas", declaró.

"A los seis años, un amigo de mi madre, que pasó mucho tiempo en nuestra casa, abusó sexualmente de mí. Mi madre era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego regresé", reveló ante la mirada atenta de Gary Neville , quien se mostró sorprendido.

"A los siete años, fumaba; a los ocho, empecé a vender drogas. Una persona mayor me dijo que los niños en bicicleta no fueron detenidos, así que llevaba mi balón de fútbol y escondía las drogas detrás", relató. Y continuó: "A los once años, me colgaron de un puente. A los doce, una familia increíble me removió. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó personas, ellos fueron sus creaciones".

A partir de ese momento, cuando llegaron sus padres adoptivos, su vida comenzó a mejorar. A los 16 años, ya estaba totalmente involucrado en el mundo del fútbol. Sin embargo, no guarda rencor hacia su madre biológica: "Mi madre bebía mucho y no la culpa en absoluto por lo que sucedió".

"Ir a rehabilitación me ha ayudado a entenderla. Eso era todo lo que sabía. Incluso cuando me dejó ir y me adoptaron, ella y yo sabíamos que era lo que necesitaba para tener la oportunidad de vivir la vida que quería y tener éxito, porque si me quedó allí, solo estaba yendo en una dirección”, agregó.

Para finalizar, Delle Ali explicó que no quiere mantener más relación con sus padres después de vivir un incómodo momento cuando tenía 18 años: “Mis padres biológicos fueron al periódico y empezaron a acusar a la familia que me adoptó. Fueron a la prensa diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado…”.

Hoy en día, a los 27 años, Dele Alli volvió al Everton (después de ser cedido al Besiktas de Turquía), el equipo al que llegó en enero de 2022 como agente libre, con el objetivo de recuperar su nivel, el mismo que lo llevó a ser internacional con la selección inglesa hasta mediados de 2019, cuando perdió su lugar en el equipo.