Un futbolista denunció haber sido agredido por dirigentes: terminó detenido y con su muñeca fracturada

Nuevamente, el fútbol de ascenso se ve sacudido por un acto de violencia. El jugador de Puerto Nuevo, Ramiro Montenegro, ha denunciado haber sido agredido por dirigentes e hinchas de Sportivo Italiano antes del partido que ambos equipos disputaron el pasado viernes en Ciudad Evita, correspondiente a la decimosexta fecha del torneo de la Primera C.

A través de sus redes sociales, el defensor de 34 años relató que fue golpeado por "dirigentes e hinchas. Eran alrededor de 15 personas golpeándome dentro del establecimiento y solo había 3 policías", denunció. Montenegro, quien previamente ha jugado para Barracas Central, Excursionistas, Luján y Defensores Unidos de Zárate, entre otros clubes, también reveló que fue llevado "en calidad de detenido a la Comisaría tercera" de Ciudad Evita. "Me cubrían, llevándome hacia la colectora, donde temí por mi vida porque no me subían a la patrulla para protegerme y seguían recibiendo golpes de todos lados, sin mencionar las amenazas con armas de fuego, hasta que llegó una patrulla de otra comisaría", relató Montenegro.

"El partido se retrasó 40 minutos y mis compañeros no querían jugar porque no sabían nada de mí", dijo Montenegro, quien criticó a la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) y al jefe del operativo policial porque "querían obligar a jugar" el partido para evitar que "se exponga semejante vergüenza que hayan causado".

"Mandaron a un compañero a la comisaría para verificar y, como por arte de magia, cinco minutos antes de que llegara, me soltaron", agregó el futbolista, quien no participó del partido contra los 'azzurros' debido a una lesión. Montenegro mostró una imagen donde explica que le fracturaron la mano. Además, señaló que ya ha presentado una denuncia en la misma Comisaría tercera de Ciudad Evita donde fue detenido, y ha denunciado al presidente de Sportivo Italiano, Antonio Amerise, y otros directivos del club.

Sin embargo, según el informe policial al que Doble Amarilla ha tenido acceso de manera exclusiva, se detalla que el futbolista se acercó a la entrada del túnel y los vestuarios con la intención de ver el partido desde allí, ya que "se estaba mojando" en la tribuna. Ante la negativa del personal del club local, Montenegro agredió al encargado de controlar el acceso con un termo y se enzarzó en una pelea a puñetazos con uno de ellos (Daniel Alejandro Pettrelli).

Tras el incidente, la UFI 3 descentralizada departamental, a cargo del Dr. Medone, intervino en el caso.