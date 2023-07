Gabriel Batistuta se quebró al defenderse de la denuncia en su contra y lanzó una frase preocupante

Gabriel Batistuta, exfutbolista argentino y uno de los máximos goleadores histórico de la Selección Nacional, se defendió de las denuncias realizadas por José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), quien afirmó que se encontraron trabajadores en condiciones deplorables en los campos del exgoleador.

Con la voz quebrada, por momentos sin contener el llanto, Batistuta expresó su profundo dolor al ver a sus padres afectados por estas acusaciones. "Mi viejo es uno de los pocos que puede comprar algo sin pagarlo: bajo la promesa de que se le va a pagar, se lleva lo que va a buscar. Imaginate la imagen que tiene mi viejo entre los trabajadores del campo. Mi viejo va a compra una vaca y dice que la va a pagar el jueves, y se la dan. Y es muy probable que si tiene la plata el miércoles, vaya antes. Imaginate el daño que nos hace esta acusación, terrible, terrible", afirmó durante una extensa entrevista con el programa MP 910.

Batistuta subrayó que todas las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera están invertidas en el país, en el campo y en su marca de ropa: "Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores", remarcó.

Durante la entrevista, el exdelantero admitió estar "peleando con las ideas de hacer cosas raras", pero se negó a revelar detalles. "No te las voy a decir porque es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, no te voy a decir", replicó Bati.

Batistuta hizo hincapié en su arraigo con el país y su compromiso con el campo, especialmente gracias a la colaboración de su padre como socio en los negocios. El exfutbolista resaltó la importancia de respetar a todos y ayudar a aquellos que trabajan, brindándoles oportunidades para un futuro mejor.

Gabriel_Batistuta_campo.jpg Gabriel Batistuta, en uno de sus campos.

"Acá es donde nací y donde me quiero morir. No acepto que me obliguen a irme. Puse mucho dinero en el campo. Es un sector que conozco, sobre todo mi viejo, que es mi socio. El que me enseñó a respetar a todo el mundo y ayudar a la gente que trabaja y darle la oportunidad un futuro mejor", señaló.

Asimismo, Gabriel Batistuta mencionó la disparidad en el trato que recibe de la gente en comparación con el trato que recibe de "algunas personas", principalmente en los medios de comunicación. Si bien agradeció el apoyo de los aficionados, expresó su descontento con el trato que dice recibir en algunos casos: "La gente me dio ganas de seguir peleándola. Es indiscutible, que hay alguien o algo que se está ensañando conmigo. Pará, un poco está bien, pero tampoco el maltrato gratuito", se quejó.

Por último, cuestionó las acusaciones de tener 140 mil hectáreas de campo, atribuyendo estas afirmaciones a la maldad y la falta de responsabilidad de ciertos dirigentes y políticos: "Que hablen sin ponerse colorados digan que Batistuta tiene 140 mil hectáreas de campo ¡Ojalá! Ahí hay maldad y una falta de responsabilidad importante y desconocimiento".