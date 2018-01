Gallardo no se guardó nada y Angelici le respondió sin piedad

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici le contestó al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, quien en las últimas horas sostuvo que en su club debían "estar con la guardia alta" de cara a los dos próximos superclásicos, el amistoso del domingo en Mar del Plata y el de marzo por la Supercopa Argentina en Córdoba, "ya que existe un favoritismo desde el poder de la AFA para con Boca".



"Me parece una afirmación desafortunada, me suena a lloriqueo. A River le fue bien en estos años y no está bueno involucrar a distintas autoridades en estos asuntos. Cuando uno gana son méritos de los jugadores y el cuerpo técnico, pero cuando llegan las derrotas hay que hacerse cargo", disparó el titular "xeneize".