Garavano "La toma de los colegios es una ilegalidad, algo que repudio"

Toma de escuelas: "Depende de la modalidad de la toma es ilegal o no. Yo lo repudió y creo que hay otras maneras de hacer la protesta. La perdida de clase no es el camino."-"En el Colegio Nacional Buenos Aires es una porción mínima de chicos que complican a todos."- Declaraciones de la jueza Liberatori: "No opinó de casos concretos, pero es un error, ella tiene una línea que no comparto, no se trata de usar las fuerza pero es un acto irregular."- Caso Maldonado: "Nuestra sistema judicial federal tiene limitaciones para investigar los casos como el de Santiago Maldonado. Gente muy preparada muchas veces tampoco pueden hacerlo."