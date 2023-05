Gerardo Morales: "Juntos por el Cambio debe pararse más en el centro, con vocación de diálogo"

Gerardo Morales, precandidato a Presidente dentro de Juntos por el Cambio y actual gobernador de Jujuy, consideró este jueves que ese bloque no debe adoptar una conducta extrema, sino más de centro, y pidió tener "vocación de diálogo" pensando en la posibilidad de ser gobierno a partir de diciembre.

En un reportaje con Pastor 910, sostuvo que "Juntos por el Cambio tiene que pararse más en el centro, obviamente con una actitud de liderazgo para hacerse cargo de resolver los problemas que tiene el país, pero con actitud y vocación de diálogo. Si no dialogamos, si no construimos consenso, no hay destino en este país", afirmó.

Siguiendo con la interna de JxC, Morales aseguró que además de haber invitado a Horacio Rodríguez Larreta para la celebración del triunfo de su partido en las elecciones para gobernador, hizo lo propio con Patricia Bullrich. "Así como invité a Horacio, la invité a Patricia", afirmó. En ese sentido, reveló que la ausencia de la exministra estuvo relacionada con cuestión de agenda. "Tengo un gran respeto por ambos", agregó.

En otro orden, Morales cuestionó al presidente Alberto Fernández por su discurso contra la Corte Suprema y lo "invitó" a ir a un supermercado para que comprobara la suba de precios de los alimentos.

"Tenemos un problema grave en nuestra economía, que genera pobreza e inflación, y el Presidente le pega a la Corte para consolidar un modelo de impunidad", afirmó el gobernador, que aconsejó: "Estaría bueno hacerle una vista guiada por un supermercado para que vea los precios".