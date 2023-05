Tras el hat-trick contra River, Germán Cano reveló de qué equipo es fanático y cuál será su nuevo tatuaje

A pocas horas de haber convertido nada menos que tres goles en la victoria de Fluminense por 5-1 ante River, el goleador argentino Germán Cano dialogó en exclusiva con Radio La Red, donde habló de su partido consagratorio por la Copa Libertadores y reveló de qué equipo es fanático. Y en ese sentido, adelantó que algo que simboliza a ese club lo llevará en breve tatuado en la piel.

"Soy fanático de Lanús, lo sigo a muerte. Uso el número 14 por la hinchada. Todavía no lo tengo tatuado, pero me dieron una buena idea", contó Cano en una entrevista con López 910, en la que también señaló que el idilio nació porque "hice todas las divisiones menores en ese club y le tengo un gran cariño".

Embed

Respecto del duelo con el equipo millonario, Cano, que lleva 23 tantos en 21 partidos desde que comenzó el año, afirmó que "es la verdadera idea de jugar que tiene el equipo y el técnico. Así jugamos siempre. Si te ponés a ver los partidos de Fluminense, tenemos una idea juego diferente al resto de los clubes brasileños. Vas a ver acá cómo todos presionan, cómo todos defienden. Y eso hace que el rendimiento sea mucho mejor".

"Estamos demostrando que cada día jugamos mejor, que el equipo se va soltando más, que cada día tenemos más confianza. Eso hace que salgamos a jugar en cualquier cancha de igual a igual", agregó.

Luego, se refirió al cariño que recibe de parte de los hinchas del Flu y destacó el perfil bajo como uno de sus principales atributos: “Ver ese reconocimiento que la gente tiene hacia mí... Yo sigo siendo igual, no cambié absolutamente nada y es lo eso que me llevó a estar donde estoy, siempre con humildad”.

Por último, el delantero descartó la posibilidad de tener una chance en la Selección Argentina, aunque al mismo tiempo dijo que se permite soñar. “Felipe (Melo) me alienta como loco, siempre. Yo soy más realista y sé que es muy difícil llegar a la Selección por el proceso de trabajo que hay, con un equipo que lleva tres o cuatro años trabajando. Pero no dejo nunca deja de soñar y los sueños están para cumplirse. Y si tiene que ser, será, y si no seguiré trabajando en Fluminense de la mejor manera”, concluyó.

Cómo fueron los tres goles de Germán Cano a River

Embed

Embed