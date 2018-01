Gladys Cabezas: "Vi a Gustavo Prellezo, uno de los asesinos por la calle, me arruinó el día"

Gladys Cabeza s - Hermana de José Luis Cabezas 25-01.mp3

"Vamos a plantar el pino número 21 que es la cantidad de años que hace que mataron a José Luis. No nos olvidamos de los asesinos, vamos a decir a la gente quienes fueron los asesinos que caminar al lado nuestro".Gladys cuenta que vio a Gustavo Prellezo, uno de los asesinos por la calle cuando fue a hacer un trámite a Anses con su marido. "Me arruinó el día. Llegué al ANSES, me peleé con la gente de ANSES, no pude hacer el trámite". "Ver a un tipo de esos por la calles es tremendo".Asesinos en la calle: "Se siente impotencia, nosotros lo transformamos en valores y lucha". "El año pasado Prelle zo se recibió de abogado, nadie le daba la matrícula, fue a Quilmes, que seguro le debían favores, y le dieron la matrícula. No tuvo mejor idea que sacarse una foto con la matrícula y en ocho horas ya no la tenía más". "Si tenes una condena, no tenes una matrícula". "Si cometes un delito tenes que cumplir la condena en la cárcel, sino es fácil matar o robar"