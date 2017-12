Gladys González: "Con Cristina Kirchner y su bloque tendremos discusiones encendidas pero con mucho respeto"

Gladys González habló con el conductor de Viale 910 acerca de la sesión que habrá mañana en el Congreso, la relación con Cristina Kirchner en el Senado y sobre la suba del dólar.





"Mañana debut oficial, nuestra primera sesión extraordinaria, estamos ahora en reunión de comisión, estuvo exponiendo el Ministro Dietrich y ahora expone el Ministro Dujovne. Si Dios quiere mañana vamos a aprobar el Presupuesto, la ley de leyes, y la reforma tributaria. Las metas del presupuesto son ambiciosas, es la política que intentamos llevar adelante estos dos años y es evidente la pelea contra la pobreza la meta de obra pública también, todo esto con la meta de bajar el déficit fiscal".



Acerca de que no van a llegar al dolar a $19,00 con el precio que tiene hoy:



"Vamos a ver, hay discusiones entre lo que opina nuestro Ministro y a la política del BCRA que Gracias a Dios es independiente. Este año bajamos un punto y el año que viene vamos a volver a bajar el gasto".



Sobre si tendrán grandes discusiones en el Senado con Crstina:



"Ella es opositora con una posición muy fuerte a nuestras políticas, ellos han tenido oportunidad de gobernar y mostrar a la gente lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, ahora la gente nos ha votado a nosotros y nosotros tenemos la meta de cumplir nuestros objetivos, serán discusiones encendidas, esperamos que con mucho respeto".



Referido a que debe hacer autocrítica con el tema de la reforma previsional:



"Tenemos que corregir la forma en que comunicamos, los espacios que ustedes nos dan, aprovecho para decir que los jubilados no van a perder, no van a cobrar menos".



Acerca de si ahorra:



"Ahorramos haciendo muchos esfuerzos, tratando de administrar bien y gastar de acuerdo a los ingresos. Invertimos en alguna propiedad que vamos arreglando, tenemos algún plazo fijo pero no mucho".



Sobre si está bien que las tasas estén altas:



"No sé decirte, siempre es mejor tener tasas bajas para producir mejor pero no soy economista. Es un equilibrio muy difícil".





