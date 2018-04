Gonzalo Espinoza: "Me pareció vergonzoso el fallo Justicia que ordenó liberar a Cristobal López y De Sousa"

Gonzalo Espinoza - Abogado de acreedores del grupo Indalo 19-03.mp3

"La liberación de Cristobal López y Fabian de Souza da una mezcla de sensaciones, en primer lugar enojo por la injusticia del fallo, tristeza porque se desprestigia la Justicia y preocupación porque todos tenemos una enorme presión tributaria y si nos atrasamos nos embargan, estos personajes pueden quedar exentos de la pena con el pago en cómodas cuotas."-"Yo representó a los que están en juicio, algunos están con sentencia pero no pueden cobrar porque las empresas están concursadas, con embargos trabados. El concurso preventivo hace que los embargos se destraben. Además los que yo represento quedan detrás de la AFIP. La peor situación es la quiebra de las empresas, hay que continuar con las empresa s."-"Sería importante que Cristobal López, Fabian de Souza y Ignacio Rosner no las administren más las empresas"-"Me asombro la postura de Cristobal López en sus declaraciones, él dice 'yo no me llevé dinero de Indalo', es cierto, lo que hizo es comprar empresas para su grupo, además siempre los beneficiarios era él y De Souza"-"El fallo de la Cámara fue vergonzoso."AUDIO DE LA NOTA COMPLETA