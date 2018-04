Google lanzará una plataforma de mensajería para desafiar a WhatsApp

La compañía Google elabora una nueva plataforma de mensajería llamada Chat que pretende desafiar a WhatsApp, la aplicación más utilizada del mundo.



Como informa The Verge, la nueva aplicación estaría basada en tecnología RCS, el nuevo estándar para los mensajes de textos tradicionales, y busca reemplazar los SMS en los dispositivos con sistema operativo Android. Los mensajes no estarán cifrados y, pese a que dependan de los operadores de telefonía, los usuarios podrán enviarlos de forma gratuita.



Chat contará con las mismas funciones que WhatsApp, Facebook Messenger o iMessage y permitirá crear chats grupales, enviar imágenes y videos de alta calidad, así como obtener confirmación de lectura de mensajes, entre otras funciones.



Se espera que la tecnología se presente oficialmente en la conferencia de Google I/O el próximo mes de mayo y se lance en la segunda mitad de este año.



Google dispone de varias aplicaciones de mensajería, pero ninguna ha logrado tener éxito ni combatir la supremacía de WhatsApp e iMessages. No en vano, la plataforma Allo, que fue presentado por Google hace dos años, no ha ganado popularidad entre usuarios, por lo que su desarrollo ha sido suspendido.