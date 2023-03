Graciela Camaño anunció que dejará su banca y criticó a Alberto Fernández: "Montó una teatralización ridícula"

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-Consenso Federal) criticó este jueves en #Vilouta910 "la teatralización ridícula" del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas: "Escuché 32 discursos en el Congreso, nunca uno tan fuera de foco”. También adelantó que dejará su banca en el Congreso.

La funcionaria, en diálogo con La Red, cuestionó duramente al mandatario. "No habló para la Asamblea Legislativa, lo hizo para el kirchnerismo. Montó una teatralización ridícula. Y, por supuesto, cada vez que nombraba a una persona se ligaba un aplauso". Sobre el mismo tema, agregó: "¿Quién no va aplaudir a un veterano de guerra (de Malvinas), un estudiante o un científico?" Estaba tratando de conseguir votos".

Camaño, en otro tramo de la entrevista, consideró una "caza de brujas" los dichos del mandatario respecto de la Corte Suprema. No obstante consideró que la "Justicia tiene que mejorar" y, a la vez, se mostró autocrítica con la clase política. "Es imposible encaminar el país si la dirigencia no entiende lo que le quiere decir el pueblo cada vez que vota".

Consultada sobre cómo ve al país en la actualidad, la funcionaria manifestó: “El país no está tan mal como dice Cambiemos, ni tan bien como dice el Gobierno. Hay un cambio en los hábitos de las personas por la incertidumbre que te generó la muerte de la pandemia, pero que ahora la sostienen inseguridad y la inflación. La gente ahora quiere vivir el momento”.

Graciela Camaño dejará su banca en el Congreso

Camaño, por último, anunció que dejará su banca de diputada. "Son muchos años y no estoy conforme con el resultado final. Quedan muchas leyes en el camino y el Congreso ya no es lo que era antes. Había un debate político más honesto, hoy no existe el debate político, existe esto de buscar cómo generar adeptos y un dirigente político no puede tener como primer objetivo la generación de adeptos”.

Y concluyó: "Deberíamos prohibir que los dirigentes políticos usen las redes sociales. Porque entonces tendrían un pensamiento muchos más profundo, y no solamente un pensamiento que los vincule con un Me Gusta”.