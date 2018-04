Graciela Ocaña: "Tenemos empresas de la familia de Moyano rica y la Obras social pobre"

Graciela Ocaña - diputada 15-02.mp3

"Yo estoy tranquila, no me han puesto custodia. Hugo Moyano tiene empresas de seguridad, él debería aclarar que hacen esas empresas y por qué necesita tenerla. Moyano tiene que ir a la Justicia porque su Obra Social tiene un patrimonio neto negativo, su contador dice que está en riesgo, la Superintendencia ya dio su opinión, se le adelantaron fondos y había pacientes con tratamientos falsos."-"Sus empresas familiares ganaron mucho dinero. Se puede ir contra Moyano, hay un manejo irregular del sindicato, tenemos empresas de la familia de Moyano rica y la Obras social pobre."-"Todo esto se explica con sobreprecios, que le cuesta a la obra social de camioneros. Hay una empresa que pone publicidad en la camiseta de Independiente."-& quot;La denuncia tiene que ver con la mafia de medicamentos. Yo no hablo con nadie del Gobierno"- Criticas a Ocaña: "Son todas mentiras, acá el que tiene que explicar es Moyano. Es importante poder acceder a los balances."-"En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal logró terminar con las reelecciones indefinidas en los Concejos Deliberante, las intendencias."-"El abogado de Moyano puede decir lo que quiera porque está en su defensa."DESGRABACION DE LA NOTAAUDIO DE LA NOTA