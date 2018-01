Guillermo Dietrich: "El transporte público mejoró mucho en ocho años. Se integró una red de subte con los metrobuses."

Guillermo Dietrich - Ministro de Transporte de la Nación 04-01.mp3



Los anuncios del día de ayer: "Es un cambio muy importante que estamos haciendo al sistema tarifario del área metropolitana, respondiendo a una demanda histórica, el sistema de cierta forma castigaba a los que viajan más, las personas de menos recursos.""Por el otro año hay una actualización tarifaria luego de dos años de no haber hecho ninguna modificación en la tarifa, a partir de la inflación que hubo estos años. Nos permite hacer obras para continuar mejorando el servicio de transporte.""La pesada herencia está en la Argentina en un montón de cosas. Hemos recibido un transporte sin infraestructura.""Todos los días estamos un poquito mejor (...) es inexplicable que los trenes sigan frenando de forma manual, ningún gobierno en 40 años lo encaró seriamente."El plazo de dos horas para combinaciones: "Son dos horas desde el comienzo de tu último viaje (...) siempre estamos abiertos a escuchar todas las voces, por eso estamos impulsando la encuesta pública.""Desde que hicimos el Metrobus todo funciona mucho mejor (...) vamos a desarrollar un sistema predictivo, que te va a decir cuándo llega tu colectivo y cuánto va a tardar el viaje." (08:45)Ejemplifican un caso con el viejo sistema tarifario, y con el nuevo.Si hay una deuda en materia de subte: "Hablé con Rodriguez Larreta (...) el subte no está en mi área pero creo que fue una buena decisión invertir en mejorar lo que había, en vez de seguir haciendo kilómetros de subte, hizo que mucha má ;s gente viaje en subte. El transporte público mejoró mucho en ocho años. Se integró una red de subte con otra de metrobuses."Cuánto pone el Estado en subsidios al transporte: "El número oscila en 90 mil millones de pesos (...) este año aumenta el subsidio en el interior del país (...) direccionamos más subsidios directamente a las personas."El club de la bicicleta: con Esteban Bullrich, y principalmente Marcos Peña, no tanto Mauricio Macri. "Son cientos de miles de personas que todos los días andan en bicicleta, eso es lo mágico, una de las grandes transformaciones de Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno porteño."