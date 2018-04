Guillermo Dietrich: "La expresión de fuerza que se quiere imponer es inconsistente con lo que vive el país"

Escuchá el audio de la nota







- Marcha 21F: "Hay una marcha y un trastorno para mucha gente. Por otro lado, la imagen que generamos al exterior. Si te preguntan por qué es la marcha, todos dirán cosas diferentes y lo más grave es que la expresión de fuerza que se quiere imponer es inconsistente con lo que vive el país, un país que crece, genera trabajo, empieza las obras y las termina."-"Uno se pregunta, la marcha quiere mandar un mensaje?, un mensaje a quién? ahí es donde se cruza el tema judicial de Hugo Moyano, porque no tenes consigna, es inconsistente con la situación actual. No hay que mezclar todo."-"La Justicia es realmente independiente, y la pregunta que uno se hace es por qué se investiga todo ahora, la pregunta debería ser por qué no antes. Quién los protegía, la cuestión no es por qué ahora, sino por qué no antes"-"Todos queremos que no haya incidentes en esta mezcla que se producen con organizaciones de Izquierda, Moyano, Hebe de Bonafini, el kirchnerismo; son situaciones que requieren organización. El Gobierno de la Ciudad me dijo que han trabajado en la organización."- Low cost: "En España se dijo que nosotros íbamos a privatizar Aerolíneas Argentinas y no se hizo. Aumentamos la cantidad de pasajeros, incorporamos aviones, tenemos puntualidad, más rutas. El déficit que Mariano Recalde generó lo estamos bajando. Si mi intención era privatizar Aerolíneas me tendrían que echar por inoperante."-"Aerolíneas Argentinas le sacó participación de mercado a Lan. Hoy vuela más gente en la Argentina, hay opciones. También generamos empleo de calidad con el turismo, los aviones."