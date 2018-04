Guillermo Dietrich: "Sería inconveniente para el país hacer un paro"

Guillermo Dietrich - Ministro de Transporte de la Nación 22-02.mp3

"No tuvimos una reunión específica sobre la marcha de Hugo Moyano, yo me crucé con Jorge Triaca ayer en TN pero no hablamos, tuvimos una agenda intensa, así que no hicimos una reflexión conjunta"-"En lo personal terminó la marcha y siguió sin quedar claro cuál es la consigna de la marcha. La intencionalidad de la marcha fue otra"-"Yo considero que no hay más lugar en Argentina para que manifestaciones de fuerza intercedan en procesos de la justicia. El camino de construir la Argentina es el dialogo, discutir las diferencias"Luis Novaresio, conductor: "Yo creo que fue una marcha en defensa de Moyano, ahora no cree que hay trabajadores que no la están pasando bien?&q uot;Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación: "Nadie dice que está todo bien, todos reconocemos que Argentina tiene problemas estructurales, un país que fue incrementando su pobreza. Si vemos de donde venimos no hay duda de que todo el tiempo estamos un poco mejor. No hay magia, se necesita tiempo para mejorar la calidad de vida de la gente y la recuperación económica"- "Ayer el país, más allá de las complicaciones en la Ciudad, en todo el resto del país funcionaron los camiones, los barcos, los trenes. Sería inconveniente para el país hacer un paro, proponiendo qué, cambiando qué. En la marcha había personas que gobernaron el país, deberían tener respeto y dejarnos mostrar que las cosas se pueden hacer distintas"-"Enero fue el mejor mes de venta de autos, 2017 fue el mejor año de tra nsferencia de autos usados." Mención a Corsa y Gol. "También creció la venta de motos."