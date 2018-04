Guillermo Marcó: "Si es una jugada del Gobierno distractiva es poco feliz"

Escuchá el audio de la nota













-"Estoy a favor de la vida, el tema del aborto ya no es un tema religioso, es un tema que todos los argumentos que se deban dirimir deben hacerse desde la ciencia. Sobre el material genético para las inseminaciones también es polémico"-"Abrir el debate no sé si enoja al Papa o no, para mí hay muchas cosas que discutir más que el aborto, como los aumentos de salario, la inflación. Me parece que se tapan temas, no sé si es el momento."-"Si es una jugada del Gobierno distractiva es poco feliz, ellos siguen bombardeando a su electorado. Gran parte de su electorado es católico y no me parece inteligente de su parte ponérselos en contra"-"Escuché las declaraciones de Monseñor Aguer, es bueno escuchar voces diferentes. Yo lo llevé a Mauricio Macri a ver a Jorge Bergoglio. Cristina Fernández por su convencimiento nunca habilitó el debate"-"Yo aunque sea Gobierno no puedo imponer mi pensamiento sobre la gente, digo como si fuera Marcos Peña u otro. No es lo mismo que el matrimonio igualitario."-"En Uruguay Tabaré Vazquez vetó la ley del aborto y es un país laico, pero era médico."