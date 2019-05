Guillermo Marijuán: "Jamás le pedí a Báez que inculpe a Cristina Kirchner"

"No, hoy a propósito de estas manifestaciones me autodenuncié para que se investigue a fondo esto, yo no conozco esas escuchas. Jamás le pedí que inculpe a Cristina Kirchner. Esta persona estuvo 4 veces frente al juez Casanello en indagatoria y jamás dijo esto".



Respecto a la denuncia sobre Germán Garavano:



"Es todo parte de una gran maniobra para desprestigiar a los actores de los procesos que han avanzado sustancialmente. Qué necesidad tenía el ministro Germán Garavano de guionarlo si podría haber presentado todo por escrito aportando los elementos de prueba".



"Jamás lo vi a Marcelo D Alessio en mi vida".



En relación a la rebeldía de Carlos Stornelli:



"La observación me la reservo porque se la hice en privado, es una estrategia de defensa de él. No pienso que haya extorsionado a empresarios, apoyo su trabajo".