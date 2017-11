Guillermo Marijuan: Paquete bomba en Indra: "pudo haber matado a alguien"

Guillermo Marijuan - fiscal 11-08.mp3



Guillermo Marijuan - fiscal, habló con Luis Novaresio sobre el paquete bomba en INDRAREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESPaquete bomba en el Indra: "Estamos investigando lo ocurrido, llegó una encomienda a la dirección anterior de la empresa, que tenía un explosivo. No era un artefacto de pirotecnia, sino más importante, se activaba al abrir la caja. La explosión fue importante, una esquirla lastimó a la persona que llevó el paquete y a la persona que lo abrió. Podrían haber muerto."AUDIO DE LA NOTA-"No había mensaje adentro."-"No se descarta ninguna hipótesis, analizaremos si tiene que ver con las elecciones o la empresa."Gustavo Carabajal, columnista: "El paquete estaba dirigido a la Dirección de recursos humanos de la empresa, pregunté si podría haber sido una venganza de una persona despedida, y me dij eron que no; que había sido para matar, ya que había bolitas de rulemán."