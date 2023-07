El tenso cruce de Guillermo Moreno con Ramón Indart durante una entrevista en La Red

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y actual precandidato a presidente, protagonizó un tenso cruce con el periodista Ramón Indart durante un reportaje en el programa Pastor 910. Moreno no ocultó su malestar ante una pregunta de Indart y arremetió: "A mí no me levantes el dedito".

“Tuve que aguantar que digan 'por tipos como vos no voto el peronismo'", dijo contra Indart, que estaba presente durante la entrevista realizada en los estudios de La Red. “Me tengo que aguantar que este tipo me levantara el dedito hace rato”, agregó Moreno, y luego disparó: ”No seas atrevido, ni maleducado, tratame bien porque el invitado soy yo”.

En medio de una incómoda situación, Facundo Pastor intervino como conductor del programa para tratar de calmar los ánimos. "Guillermo, bajemos un poco, tuvimos una buena entrevista", instó, en un intento por poner fin a la tensión en el estudio. No obstante, hizo una clara defensa de la figura de Indart: "Ramón es mi hermano. Si lo tocás, me tocás a mí".

Finalmente, como para bajar del todo los decibeles, Pastor le planteó una promesa al candidato. "Si pasás las PASO, venís y hablamos de proyectos", le dijo a Pastor, quien aceptó y luego se despidió con un apretón de manos con ambos periodistas.

