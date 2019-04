Además agregó que lo más importante de lo que se habló es lo del Banco Central. "La intención es planchar el dólar. Todos sabemos que estos atrasos cambiarios, en algún momento explotan", amplió.





Por otro lado, manifestó que una de las características de los anuncios es que no toman al toro por las astas.





"Me inclino a pensar que Roberto Lavagna tiene la experiencia para domar este potro. Básicamente porque no es ningún frívolo. A mí eso me despierta confianza", sentenció





, expresó Nielsen al inicio de la entrevista.