Las frases destacadas:





"Lamentablemente, el primer trimestre tendremos seguro una situación muy compleja porque se sumarán las tarifas públicas y la carne, muy importante en la composición del índice en Argentina. La sequía pega un año después en la ganadería y en los precios de la carne".





Sobre si lo llamaron para hablar con el presidente y si iría:





"No me llamaron. Por supuesto que iría. Si el presidente llama, la obligación de cualquier ciudadano es ir. Yo le diría que está muy al límite, que realmente tiene que ponerse a trabajar firmemente en revertir la inflación y el desastre que ocurre en el nivel de actividad. Lo que más me preocupa es que el nivel de actividad no parece haber tocado fondo. El fondo significa el rebote, pero no se ve".





Reviví el audio: