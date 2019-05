Las frases destacadas:





No insulté porque venía de ser campeón pero a las 6 de la mañana pinché la goma en la autopista y estaba solo. Tuve que cambiarla para seguir".









"Les dije que cuando vayan a patear los penales, vayan convencidos. Carlos y Nahitan hicieron su arenga. Lamentaba no tenerlo a Mauro en la definición de penales".





"Un montón de gente me decía no agarres Boca porque el próximo técnico que agarra fracasa. Boca todavía no tiene una identidad y eso te lo dan los logros".





"La verdad que estoy trabajando muy bien con Nicolás Burdisso. Tiene las ideas muy claras". Yo no quiero que se me vaya ningún jugador. Quiero que se quede todo el plantel. Jugador que se va, jugador que viene, eso si le pedí a Nico".





