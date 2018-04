Gustavo Carrara: "Es importante recibir el mensaje del santísimo"

Gustavo Carrara - Obispo auxiliar de Buenos Aires para las Villas 13-03.mp3

"El Papa sacó a la Iglesia de la centralidad Europea, nombra sacerdotes de la Villa, de Latinoamérica"Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires para las Villas: "Para nosotros fue importante el Papa Francisco."-"El Papa ve que las villas son un lugar que la Iglesia debe estar presente."-"Yo creo que lo más importante es recibir el mensaje del santísimo, yo invito a leer los textos de Francisco, son breves, claro. Yo no he viajado a Roma y no sé por qué no viene."-"Alguna vez me ha llamado Francisco, es su estilo, lo hizo como Cardenal."-"Hace años que está la pobreza, y los números del Indec lo muestran, detrás de cada persona hay historias. La responsabilidad es del Estado, pero también de la sociedad, de la Iglesia, los empresarios."- Despenalización del aborto: "La mirada de los curas que vivimos en la villa es cuidar la vida en todo sentido, yo pondría el énfasis en dar posibilidades a los más pobres para que salgan de esto. Hemos acompañado a chicas vulnerables que quisieron tener sus hijos, y eso requiere abrir posibilidades."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA