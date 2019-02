"No basta con la polícia ni la Justicia si las cárceles no tienen un espacio para transformarse y no delinquir cuando sale. Esa decisión llevó a que todo el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, que incremen tó a 11 mil detenidos nuevos", manifestó Gustavo Ferrari.





Por último se refirió a la construcción de las cárceles en los últimos años. "Ha habido construcciones de cárceles pequeñas en el kirchnerismo. Como estas no, la última fue en el 2001", sentenció.





