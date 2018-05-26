sábado 26 de mayo de 2018
La Red Rural

Gustavo Idígoras: "Nosotros compartimos nuestra visión a los funcionarios del gobierno, tenemos gran expectativa de recuperar la situación"

La Red Rural dialogó con Gustavo Idígoras, presidente del centro de exportadores de cereales.

Gustavo Idígoras: Nosotros compartimos nuestra visión a los funcionarios del gobierno, tenemos gran expectativa de recuperar la situación

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