Gustavo Idígoras: "Nosotros compartimos nuestra visión a los funcionarios del gobierno, tenemos gran expectativa de recuperar la situación"

sábado 26 de mayo GENERAL ALVEAR, MENDOZA JUNIN, MENDOZA LUJAN DE CUYO, MENDOZA MAIPU, MENDOZA VILLA TULUMAYA, MENDOZA SAN RAFAEL, MENDOZA SANTA ROSA, MENDOZA VILLA NUEVA, MENDOZA AGRELO, MENDOZA EL ALGARROBAL, MENDOZA ALTO VERDE, MENDOZA BARRANCAS, MENDOZA BERMEJO, MENDOZA BOWEN, MENDOZA CACHEUTA, MENDOZA CAMPO LOS ANDES, MENDOZA CAPILLA DEL ROSARIO, MENDOZA CARMENSA, MENDOZA CARRODILLA, MENDOZA CHACRAS DE CORIA, MENDOZA CHAPANAY, MENDOZA CHILECITO, MENDOZA COLONIA LAS ROSAS, MENDOZA COQUIMBITO, MENDOZA CORRALITOS, MENDOZA COSTA DE ARAUJO, MENDOZA CRUZ DE PIEDRA, MENDOZA CUADRO NACIONAL, MENDOZA DESAGUADERO, MENDOZA EL BORBOLLON, MENDOZA EL CARRIZAL DE ABAJO, MENDOZA EL CARRIZAL DE ARRIBA, MENDOZA EL CHALLAO, MENDOZA EL MANZANO, MENDOZA EL PLUMERILLO, MENDOZA EL SAUCE, MENDOZA EL SOSNEADO, MENDOZA EUGENIO BUSTOS, MENDOZA FRAY L. BELTRAN, MENDOZA GENERAL GUTIERREZ, MENDOZA GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA GODOY CRUZ, MENDOZA GOUDGE, MENDOZA INGENIERO GIAGNONI, MENDOZA J. PRATS, MENDOZA JOCOLI, MENDOZA LA CONSULTA, MENDOZA LA DORMIDA, MENDOZA LA ESCANDINAVA, MENDOZA LA PUNTILLA, MENDOZA LAS CATITAS, MENDOZA LAS CUEVAS, MENDOZA LAS HERAS, MENDOZA LUNLUNTA, MENDOZA LUZURIAGA, MENDOZA MALARGUE, MENDOZA MAYOR DRUMMOND, MENDOZA MEDRANO, MENDOZA MONTE COMAN, MENDOZA NACUNAN, MENDOZA PALMIRA, MENDOZA PAREDITAS, MENDOZA PEDREGAL, MENDOZA PERDRIEL, MENDOZA PHILIPPS, MENDOZA POLVAREDAS, MENDOZA POTRERILLOS, MENDOZA PUENTE DEL INCA, MENDOZA PUNTA DE VACAS, MENDOZA RAMA CAIDA, MENDOZA RANQUIL NORTE, MENDOZA RIVADAVIA, MENDOZA RODEO DE LA CRUZ, MENDOZA RODEO DEL MEDIO, MENDOZA RUSSELL, MENDOZA SALTO DE LAS ROSAS, MENDOZA SAN CARLOS, MENDOZA TERMAS VILLAVICENCIO, MENDOZA TRES PORTENAS, MENDOZA TUNUYAN, MENDOZA TUPUNGATO, MENDOZA UGARTECHE, MENDOZA USPALLATA, MENDOZA VILLA ATUEL, MENDOZA VILLA LA PAZ, MENDOZA VILLA SECA, MENDOZA VISTA FLORES, MENDOZA VISTALBA, MENDOZA ZAPATA, MENDOZA BARILOCHE, RIO NEGRO PUERTO MADRYN SAN CLEMENTE DEL TUYÚ CIUDAD DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES SAN BERNARDO, BUENOS AIRES CÓRDOBA, CORDOBA CARILÓ, BUENOS AIRES SAN JUAN, SAN JUAN SAN LUIS, SAN LUIS VILLA GESELL, BUENOS AIRES VILLA MERCEDES, SANTIAGO DEL ESTERO MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES ROSARIO, SANTA FE MIRAMAR, BUENOS AIRES ISLAS MALVINAS (PORT STANLEY) NECOCHEA, BUENOS AIRES SALTA, SALTA BRASILIA CURITIBA CAMBORIÚ RÍO DE JANEIRO SAN PABLO BUZIOS PORTO ALEGRE FLORIANÓPOLIS NATAL, RIO GRANDE DO NORTE SALVADOR DE BAHÍA BOMBAS BOMBINHAS RECIFE FOZ DO IGUAZÚ TEMUCO, ARAUCANIA CONCEPCIÓN CONSTITUCIÓN CURICÓ RANCAGUA SANTIAGO VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR QUILLOTA PUCHUNCAVÍ ZAPALLAR, VALPARAISO CONCÓN PAPUDO COQUIMBO LA SERENA TONGOY SANTA FE, SANTA FE CONHELLO, LA PAMPA GENERAL ACHA, LA PAMPA GENERAL PICO, LA PAMPA REALICO, LA PAMPA SANTA ROSA, LA PAMPA UTRACAN, LA PAMPA VICTORICA, LA PAMPA HUINCA RENANCÓ, CÓRDOBA PARANÁ, ENTRE RÍOS ° C Min / Max Min / Max Min / Max
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