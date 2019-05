Gustavo Menéndez: "Vamos a ganar en Octubre, Agosto y en Diciembre vamos a tener un gobierno nacional y popular"

Sobre las encuestas en Merlo:





"Cuando Maria Eugenia Vidal en 2017 superaba los 50 puntos lo decíamos también, ahora mide 15 puntos. La confianza está quebrada". "Si no les ganamos en primera vuelta, estamos muy cerquita.





Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un éxito editorial. Mejores son los dos juntitos, por separado tienen distintas caracteristicas".



Sobre la fórmula Kicillof Magario.





"Oficialmente, sobre la provincia de Buenos Aires no hay nada. Hay una foto que alienta el comentario. Hace un rato tuiteó Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. A mi no me lo confirmó nadie".



Respecto a su encuentro con Sergio Massa:



"Massa acaba de tuitear desde Córdoba que tienen acordada las PASO". "A mi me invitó Luis Andreotti a la inauguración de un hospital hermoso. Ahí me lo crucé a Sergio. A mi me gustaría que estemos todos juntos, Roberto Lavagna, Massa, Juan Schiaretti".