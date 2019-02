Además explicó como fue su encuentro con el fiscal: "Era el último día que estaba, pasé por ahí, Stornelli me invitó a tomar un café, conversamos un rato y nada más, ahora tengo que estar dando explicaciones de cosas que me han afectado muchísimo en lo personal".





"No voy a dejar que mi nombre quede involucrado en una de las causas de corrupción más grande de Argentina, voy a ir hasta las últimas consecuencias. No me van a usar, no tengo nada que ver", sentenció al final de la entrevista.





, aseguró con impotencias Gustavo Sáenz.