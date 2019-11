Gustavo Segré: "Fernández tiró el primer tiro con lo de Lula, no fue bien visto por los brasileros"

Relación Bolsonaro - Fernández:





"Me parece normal que Jair Bolsonaro y Alberto Fernández no estén acercándose. Me parece también que fueron imprudentes en meterse en cosas de otros. Fernández tiró el primer tiro con lo de Lula, no fue bien visto por los brasileros. En Brasil, la Justicia es independiente. Es muy probable que Lula salga en libertad. Viene Haddad, ojalá Alberto nos sorprenda a todos".



"No me parece complicado que Bolsonaro no venga a la asunción. Muchos suelen mandar a los cancilleres, están para eso. Lo complicado es lo que viene después".





Viaje de Alberto a México:



"Me parece interesante el viaje de Alberto a México. Ideologicamente hay que buscar otros horizontes".





Política de Brasil:



"Brasil hizo la reforma laboral porque tenía 74 años de una forma de trabajar que hoy no existe más". "No hay que confundirlo con la pérdida de derechos del trabajador".



"El discurso proteccionista, se cae solo. Yo escucho de muchos dirigentes argentinos del próximo gobierno es vamos a abrir las exportaciones, pero vamos a proteger la industria. Si vos querés besar a alguien, ese alguien te tiene que besar a vos también. El tango se baila de a dos".



"Brasil viene con una propuesta de bajar impuestos de importación entre los cuales están los autos. El producto argentino va a perder competitividad".