Celina Rucci: "Mientras estuvo conmigo, a mi ex no le vi bolsos con dinero"

"Desde chica siempre supe lo que quería hacer. Desde la primaria quería ser vedette. Bailo desde los 6 años. Cuando me alejo de mi profesión, no me encuentro"





"Yo me crié en un matriarcado. Creo que de ahí viene mi rebeldía..."





"Con mi mamá y mi abuela siempre fuimos compañeras y ellas me dieron todo. Por suerte pude devolverles todo lo que me han dado. Me siento en paz porque el amor es mutuo"





"Me queda como pendiente encontrar al amor de mi vida, pero ya no creo en eso. Me cuesta creer encontrar una persona que se queda a tu lado para toda la vida"





"Quedé embarazada a los 18 años en mi primera relación. Si no hubiese sido mamá tan joven, no sé si hubiese sido esta Celina que soy ahora"





"El artista acá en Argentina la pasa mal y es muy difícil. Mi hijo es músico y le digo que, por las dudas, estudie otra cosa porque son muchos los 'NO' que va a recibir"





"Conocí a mi papá a los 28 años. Durante mi infancia, los días del padre en el colegio eran duros. Cuando le preguntaba a mi mamá, ella se ponía muy mal. Fue un tema tabú por muchos años"





"Suena feo, pero no la pasé mal con la ausencia de mi papá y fue gracias al amor que me dieron mi mamá y mi abuela. Mi papá tuvo otro hijo en Brasil y no sé si lo quiero conocer"





"Mientras estuvo conmigo, a mi ex no le vi bolsos de dinero. Tampoco lo hubiese permitido y lo hubiese denunciado, porque no soporto la mentira"





"Yo no decidí ser madre. Si la vida no me hubiese dado hijos, hubiese elegido no tenerlos porque el mundo es demasiado cruel"