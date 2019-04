Christian Sancho: "Votaría a Tinelli porque es alguien que puede aportar mucho"

"Hoy, en mi carrera, estoy cosechando todo lo que sembré. Hice proyectos muy dispares y está buenísimo porque en un momento pensé que me iba a dedicar a otra cosa"





"No me gusta la política. Me gusta ayudar desde el deporte, pero no me metería. Sí votaría a Tinelli, porque es un tipo que puede aportar mucho"





"Cuando vine de Rosario no tenía un peso y entrenaba en las plazas. Iba a correr y me colgaba de los árboles para poder entrenar"





"A los 13 años tuve un momento bisagra que me cambió: la vida dejó de ser blanco y negro y pasó a ser a color. A veces, cambiar el lugar, te cambia todo. Cuando la pasás mal, agarrá otro camino"





"Me enteré que mi papá no era mi papá biológico a los 7 años. Él me crió y ES mi papá, porque no tengo otro padre que no sea él"





"Cuando vine de Rosario a Buenos Aires, lo único que quería era formar una familia como la que tenía, sentirme acá como allá. La columna familiar es todo y estoy en buena vibra cuando todo funciona fuerte en mi familia"





"Vivimos en un mundo de apariencias y uno no muestra el talón de Aquiles por una cuestión de no querer dar lástima. Yo lo muestro porque superé tantas cosas..."





"Newell's es parte de mi vida y me identifico mucho con lo que representa. Mi abuelo me llevó por primera vez a la cancha a los 9 años y vi un gol del 'Tata' Martino"





"Extraño mucho a mi abuelo. Cuando murió fuimos a tirar sus cenizas al río y los peces empezaron a saltar. Fue un momento mágico y ahí entendimos que estaba en paz"