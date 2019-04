Julián Weich: "Se perdió esa gauchada de dar sin esperar nada a cambio"

"La aventura tiene que ser loca y el aventurero no. Vos podés hacer aventuras locas, pero vos no podés ser loco. Cuando subí al Aconcagua fui rodeado de la mejor gente y con 1 año de entrenamiento"





"Me gusta que todo lo que haga tenga impacto social, sino no tiene sentido. La gente conocida tenemos la responsabilidad de lograr impacto social positivo"





"No me metería en política porque te ata las manos. Yo hago mucho más desde afuera con el Estado que desde adentro. El Estado es grande, lento y burocrático"





"Se perdió eso de 'la gauchada', dar porque uno quiere sin esperar nada a cambio. Si hago algo por vos es porque quise, no debo esperar algo a cambio. No da el que más tiene, sino el que alguna vez necesitó"





"Tuve una infancia muy triste porque yo la viví así. No la pasé bien con mis padres, en la primaria, la secundaria. Era muy sensible y tenía la capacidad de ver cosas que otros no y no podía decirlo"





"Sufrí bullying de chico. Eso provoca miedo, pero yo iba para adelante. El miedo me hace avanzar. El dolor me hace recular un poco, pero el miedo me da ganas de seguir adelante. Y por eso, llegué adonde llegué"





"En nuestra vida, nada es casualidad. Todo está digitado y hay pequeños puntos de inflexión que los toma, los esquiva o los aprovecha. Y yo los aproveché"





"Creo en todo lo que no se ve. Creo en todo lo que nuestro corazón genera a nivel energía "





"Aprendí a vivir mejor con herramientas que te puede dar un Chamán. La fe está en uno, no está en el afuera. Lo importante es que tu fe se active"





"Siempre estoy del lado de los chicos y los chicos que sufren no son de ningún partido político, son de todos. Nuestro mayor enemigo como sociedad es el ego, porque no pensamos en el bien común"





"Siento que los actores que opinan de política se metieron tarde a ayudar. Medio como que desconfío... '¿Ahora te acordás, antes por qué no lo hacías?'"